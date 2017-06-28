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В Свердловской области налоговая служба и судебные приставы за неделю ограничили выезд за пределы РФ 14 должникам

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2017. В Свердловской области налоговая служба и судебные приставы с 19 по 26 июня 2017 года провели совместные рейдовые мероприятия, направленные на взыскание задолженности по налоговым платежам.



Как сообщает пресс-служба регионального УФНС России, в частности, в Серове у должника был арестован объект недвижимого имущества, который оценили в 460 тыс. руб. Также ранее на физлицо было наложено ограничение на выезд за пределы РФ и запрет на регистрационные действия в отношении имущества находившегося в собственности должника.



Житель Каменска-Уральского, который задолжал по имущественным налогам 1 млн 414 тыс. руб., лишился двух телевизоров общей стоимостью 24 тыс. руб. Кроме того, службой судебных приставов направлено постановление по месту работы на удержание из заработной платы сумм в счет погашения задолженности.



Всего в период с 19 по 26 июня 2017 проведены совместные рейды в отношении 113 должников, 45 из них не удалось застать дома. Проведено пять арестов имущества должника, вынесено 35 запретов на регистрационные действия с имуществом, 23 постановления об обращении взыскания на денежные средства и 14 ограничений на выезд за пределы РФ. В отношении девяти должников ведутся розыскные мероприятия с целью установления фактического места жительства.



В ходе проведения данных рейдовых мероприятий после получения постановления об исполнительном производстве два должника погасили сумму задолженности добровольно на общую сумму 133 тыс. руб.

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