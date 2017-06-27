Белоярская АЭС приняла гостей конференции МАГАТЭ

В рамках мероприятий, приуроченных к конференции под эгидой МАГАТЭ, которая проходит в эти дни в Екатеринбурге, российские и иностранные журналисты посетили Белоярскую АЭС. Представители СМИ ознакомились с работой уникальных реакторов на быстрых нейтронах, узнали о системах безопасности, действующих на атомной станции, а также перспективах развития атомной энергетики в России. Всего за время конференции участниками технических туров на БН-600 и БН-800 станут более 300 гостей из разных регионов РФ и из-за рубежа.Напомним, III международная конференция FR (от fast reactors, «быстрые реакторы») проходит с 26 по 29 июня в уральской столице. Цель мероприятия — создание экспертной площадки для обмена информацией о международных и национальных программах по реакторам на быстрых нейтронах, о новых разработках в области «быстрых» реакторов и их топливных циклов. Организатором форума стало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) при содействии госкорпорации «Росатом».О специфике Белоярской атомной электростанции, возможностях действующих энергоблоков с реакторами БН-600 и БН-800 и их значении для развития атомной энергетики рассказали директор АЭС Иван Сидоров и главный инженер Юрий Носов.«Особенность Белоярской АЭС в том, что здесь работают два уникальных реактора, способные производить электроэнергию путем применения реакции деления на быстрых нейтронах. Они вовлекают в цикл наиболее распространённый в природе изотоп урана-238. Блок с реактором БН-600 успешно работает уже более 36 лет. Блок с БН-800 включен в энергосистему в декабре 2015 года, а в октябре прошлого года сдан в промышленную эксплуатацию. При строительстве этого энергоблока задействованы наиболее прогрессивные на сегодняшний день технологии. На сегодняшний день задачи БН-800 — переход на мокс-топливо, который завершится в 2019 году, и отработка элементов замыкания ядерно-топливного цикла», — рассказал Юрий Носов.В ходе технотура гости атомной станции посетили реакторный зал энергоблока № 4, машинный зал и центральный пункт управления БН-800. Работники станции рассказали гостям о строении реактора, сделав акцент на заложенных в его конструкцию системах обеспечения безопасности и уровнях противоаварийной защиты.Что касается перспектив развития атомной станции, Иван Сидоров отметил готовность Белоярской АЭС к строительству на ее площадке коммерческого реактора на быстрых нейтронах БН-1200. Решение о его возведении должно быть принято в течение 2017 года.«Белоярская АЭС полностью готова к строительству БН-1200. Сейчас ведется его проектирование. С точки зрения экологии станция чистая, такой она и останется. Еще в 2013 году с положительным результатом проведены общественные слушания по строительству энергоблока № 5. Мы знаем, что можем этого достичь», — отметил Иван Сидоров.Следует отметить, что иностранные гости атомной станции высоко оценили ее опыт по созданию БН-ов, а также организацию труда на АЭС. Как пояснил научный редактор New Delhi Television Паллава Багла, российские наработки в области быстрых реакторов и замыкания ядерно-топливного цикла имеют большое значение для стран, развивающих атомную энергетику. Сотрудничество в этой области позволит не только максимально увеличить сырьевую базу, но и добиться решения задач, связанных с экологией.«Посещение российского БН-800, работающего на промышленной основе, — уникальный опыт для представителей любой страны. Индия также планирует ввести в эксплуатацию первый опытно-промышленный реактор на быстрых нейтронах мощностью 500 мВт. Это будут энергоблоки нового поколения, необходимые для устойчивого развития энергетики, в которых урановые ресурсы используются до конца. Они позволят переработать отработавшее ядерное топливо, извлекая из него плутоний, и вновь его использовать», — рассказал Паллава Багла.В завершение технотура Носов отметил, что конференция МАГАТЭ в Екатеринбурге стала замечательной площадкой для обмена опытом и достижениями в области быстрых реакторов. По его словам, подобные мероприятия позволяют специалистам из разных стран предупредить возможные ошибки друг друга и обозначить перспективы развития атомной энергетики в мировом масштабе.