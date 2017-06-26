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САИЖК раскритиковало работу корпорации «Маяк» по строительству ЖК «Рощинский»

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2017. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования (САИЖК) связывает низкие продажи квартир в ЖК «Рощинский» с некачественным строительством и срывами его сроков, допущенными ООО «Корпорация «Маяк». Об этом сообщается в годовом отчете САИЖК за 2016 год.



Напомним, в 2012 году САИЖК для решения проблемы обманутых дольщиков «Рощинского» кредитовало корпорацию «Маяк» на сумму более 1 млрд руб. Вернуть эти средства агентство планировало путем продаж переданных ему квартир в жилом комплексе. Однако темпы реализации квартир оказались значительно ниже ожидаемых.



«Причиной низких темпов реализации прав на квартиры, несмотря на их относительно невысокую стоимость, является низкое качество строительства, осуществляемое генеральным подрядчиком — ООО «Корпорация «Маяк», и постоянно производимые им переносы срока завершения строительства домов № 7.2 и 7.3. В результате по состоянию на 31.12.2016 обществом не были реализованы права на 303 квартиры в данных жилых домах суммарной общей площадью 14 603,05 кв. м. на сумму 796 730 609 руб.», — поясняется в отчете.



Кроме того, принадлежащие САИЖК 63 квартиры суммарной проектной общей площадью 3310,17 кв. м. в доме № 5 «Рощинского» не продавались, поскольку строительство данного дома не велось.



«Учитывая, что генеральным подрядчиком строительство указанного жилого дома в течение отчетного года не велось, и реальный срок ввода его в эксплуатацию неизвестен, реализация прав на квартиры в жилом доме № 5 по улице Рощинская — Якутская — Патриотов САИЖК не осуществлялась», — говорится в документе.

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