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Урал вошел в первую тройку регионов-лидеров по безналичному расчету по карте «МегаФон»

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2017. Уральский федеральный округ вошел в тройку регионов-лидеров по популярности безналичного расчета. Об этом сообщает пресс-служба компании «МегаФон».



На Урале наряду со Столичным и Северо-Западным округами зафиксирован наибольший оборот по банковской карте «МегаФон». В топ-3 популярных статей расходов вошли оплата в супермаркетах, финансовые услуги и рестораны.



Также в этот список вошли медицина, топливо, развлечения, телекоммуникации, такси, дом/ремонт и одежда/аксессуары.



Расходы на спорт, благотворительность и детские товары оказались в числе самых редких.



Сезонной тенденцией в использовании пластиковых карт стал рост платежей в категориях «транспорт» и «путешествия», куда входит покупка билетов, оплата турагентствам, экскурсионные услуги и прочее. По приросту этой статьи расходов жители УрФО обогнали все остальные регионы России — только за апрель и май она увеличилась на 50%.



«Наша банковская карта упрощает абонентам жизнь, поэтому только за последние семь месяцев спрос на нее вырос сразу в 10 раз. Она позволяет объединить счета, использовать смартфон как кошелек, получать проценты на остаток по счету и cashback. По нашим данным, средняя сумма возврата на карту от партнеров — 1 500 рублей в месяц, этой опцией пользуется каждый десятый владелец», — отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей Алферов.



В Свердловской области банковский продукт «МегаФона» пользуется особенной популярностью в Екатеринбурге, Нижнем-Тагиле, Каменске-Уральском, Серове и Новоуральске.



Напомним, собственную карту «МегаФон» представил осенью прошлого года. Это банковская карта с полным функционалом, счет которой — это счет мобильного телефона. При совершении платежей деньги списываются с баланса телефона, а при пополнении баланса мобильного номера — средствами можно воспользоваться по карте.

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