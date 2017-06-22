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РМК открыла на Урале 10 воркаут-площадок
22 июнь 2017 (10:00)
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2017. Русская медная компания (РМК) продолжает реализацию проекта по созданию современных спортивных площадок на территориях своего присутствия. В настоящий момент установлено уже 10 воркаут-площадок из 16, запланированных в этом году.
Как сообщает пресс-служба РМК, на сегодняшний день они функционируют в Коркино, Первомайском, Кыштыме и Карабаше Челябинской области. В столице Южного Урала уже открылось пять таких площадок.
«Установка площадок для воркаута оказалась одним из самых резонансных проектов РМК в сфере поддержки спорта и здорового образа жизни. Мы получаем огромное количество отзывов, благодарностей, пожеланий по установке новых воркаут-площадок от жителей Челябинской и Свердловской областей. Но самое важное, что на воркаутах каждый день занимаются, они действительно оказались очень востребованы», — отмечает вице-президент Русской медной компании по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.
Торжественная церемония открытия первой воркаут-площадки в Екатеринбурге состоялась 19 июня в парке Зеленая роща. Мероприятие привлекло многих жителей Ленинского района города, которые тренируются в парке. Теперь у них будет больше возможностей заниматься спортом на свежем воздухе — бесплатно, комфортно, безопасно. Воркаут — это направление фитнеса, в основе которого лежат тренировки с собственным весом. Они не требуют ни особой физической подготовки, ни больших финансовых вложений — только удобная одежда и правильное выполнение упражнений.
Как сообщает пресс-служба РМК, на сегодняшний день они функционируют в Коркино, Первомайском, Кыштыме и Карабаше Челябинской области. В столице Южного Урала уже открылось пять таких площадок.
«Установка площадок для воркаута оказалась одним из самых резонансных проектов РМК в сфере поддержки спорта и здорового образа жизни. Мы получаем огромное количество отзывов, благодарностей, пожеланий по установке новых воркаут-площадок от жителей Челябинской и Свердловской областей. Но самое важное, что на воркаутах каждый день занимаются, они действительно оказались очень востребованы», — отмечает вице-президент Русской медной компании по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.
Торжественная церемония открытия первой воркаут-площадки в Екатеринбурге состоялась 19 июня в парке Зеленая роща. Мероприятие привлекло многих жителей Ленинского района города, которые тренируются в парке. Теперь у них будет больше возможностей заниматься спортом на свежем воздухе — бесплатно, комфортно, безопасно. Воркаут — это направление фитнеса, в основе которого лежат тренировки с собственным весом. Они не требуют ни особой физической подготовки, ни больших финансовых вложений — только удобная одежда и правильное выполнение упражнений.
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