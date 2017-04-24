ГИБДД утратила контроль над дорожной обстановкой?

В последнее время в Екатеринбурге заметно ухудшилась дисциплина водителей. Автовладельцы все чаще неправильно паркуют свои автомобили: в зоне действия знака «Остановка запрещена», на тротуарах и газонах. Некоторые водители умудряются ставить свои машины на обочине вторым рядом. При этом, как отмечают горожане, в последнее время Госавтоинспекция заметно ослабила контроль за дорожной ситуацией в Екатеринбурге. Из-за этого многие водители стали чувствовать свою безнаказанность.Социальные сети пестрят сообщениями о массовом нарушении правил дорожного движения автовладельцами из Екатеринбурга. Пользователи наперебой размещают фотографии с неправильно припаркованными автомобилями в центре города. На снимках видно, что автомобилистов не смущают ни размещенные рядом дорожные знаки, ни остановки, ни пешеходные переходы. Одно из самых распространенных нарушений — парковка в зоне действия знака «Остановка запрещена». Автолюбители нередко включают аварийную сигнализацию, бросают свою машину и идут по своим делам.Многие центральные улицы Екатеринбурга зачастую оказываются заставленными автомобилями не только вдоль обочин, но и вторым рядом, что существенно затрудняет проезд. Между тем правила дорожного движения разрешают такую парковку только для двухколесных транспортных средств без прицепа. Автомобилистам запрещено парковаться в два ряда. Но этот факт не мешает многим водителям игнорировать это требование.Другое распространенное нарушение — парковка на тротуарах и газонах. Автомобилисты, которые не смогли найти место для остановки вдоль дороги, достаточно часто заезжают в пешеходную зону. Они пренебрегают и комфортом окружающих, и грозящим им наказанием. За парковку на тротуаре жителю Екатеринбурга грозит штраф в размере 1 тыс. руб. и эвакуация автомобиля. Однако в уральской столице многие такие нарушения остаются безнаказанными. Поэтому их число регулярно увеличивается.Очевидно, что в Екатеринбурге неэффективно работает система принудительной эвакуации автотранспорта, особенно в зимние месяцы. Тогда в ГИБДД это объяснили затруднениями при квалификации нарушений ПДД.«В связи с крайне неудовлетворительной очисткой тротуаров и бордюрного камня от снега и наледи, коммунальными службами города в Екатеринбурге действительно, особенно в центральной части, существенно, во-первых, уменьшилось количество парковочных мест в принципе, и, во-вторых, из-за отсутствия разграничения между тротуарной и проезжей частями у инспекторов ДПС возникают затруднения при квалификации нарушений ПДД», — ответили УрБК в пресс-службе ведомства.Однако после того, как снежный покров в Екатеринбурге полностью сошел, ситуация никак не улучшилась. Система пресечения нелегальных парковок в Екатеринбурге, по сути, не функционирует. Многие водители по-прежнему бросают свои автомобили где попало.Еще одним негативным примером является ситуация с большегрузным транспортом. Несмотря на существующие ограничения по передвижению фур по городу, их можно встретить повсеместно. Многотонные грузовики регулярно появляются на центральных улицах, где им движение запрещено. Они создают затруднения для других участников движения, парализуют улицы, блокируя перекрестки или буксуя на проезжей части во время гололеда. Довершает картину безнадзорная парковка крупнотоннажного грузового транспорта в не предназначенных для этого местах.«Передвижение, парковка и стоянка грузового транспорта в центре города запрещена. Вне центральной части парковка и стоянка грузового транспорта осуществляется на территории предприятий и на специализированных площадках», — сообщили в комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга.Между тем водители фур систематически оставляют свой транспорт на проезжей части улиц города в ожидании, когда их примут в зоне выгрузки товара, блокируя проезды и занимая места, предназначенные для легковых автомобилей. Улицы и проулки рядом с торговыми центрами превращаются в несанкционированные паркинги для большегрузов.Похожую ситуацию можно наблюдать и возле других крупных торговых точек, в том числе гипермаркетов. Администрация ТЦ жестко ограничивает часы для выгрузки товара, в результате водители фур ждут назначенного времени, припарковавшись на соседней улице.Систематичность подобных нарушений показывает, что в городе имеет место низкий контроль за исполнением действующих норм и правил. Поскольку ГИБДД не может навести порядок с парковкой в самом центре Екатеринбурга, многие водители считают, что соблюдение некоторых пунктов ПДД является для них необязательным. В результате этого страдают добросовестные автовладельцы и пешеходы.