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Арбитражный суд подтвердил нарушение в рекламе клубного дома «Тихвинъ» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2017. Арбитражный суд Свердловской области подтвердил обнаруженное региональным УФАС нарушение в рекламе клубного дома «Тихвинъ». Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.



Напомним, что свердловское УФАС признало факт нарушения в рекламе клубного дома «Тихвинъ» в Екатеринбурге. Основанием к возбуждению дела послужило заявление физического лица с жалобой на распространение рекламы в журнале с признаками нарушения рекламного законодательства.



Реклама, размещенная на плотной вклейке между страницами 16 и 17, имела следующее содержание: «Единственный дом класса LUXURY LIFESTYLE Тихвинъ клубный дом Продажа последних квартир». На оборотной стороне плотной вклейки изображена эмблема международного конкурса LUXURY LIFESTYLE AWARDS WINNER 2013.



Изучив все обстоятельства, ведомство признало рекламу клубного дома «ТихвинЪ»: «Единственный дом класса LUXURY LIFESTYLE», размещенную в журнале, ненадлежащей, поскольку она содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществе рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами без указания конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение.



При этом УФАС установила, что рекламодателем рассматриваемой в деле рекламы является ООО «Управление коммерческой недвижимостью» (ООО «УКН»).



В свою очередь, ООО «УКН», не согласившись с позицией антимонопольного органа, обратилось в суд. Арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении заявленных ООО «УКН» требований и оставил решение регионального УФАС России без изменения.

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