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Турция продлевает с 60 до 90 дней максимальный срок безвизового пребывания россиян

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2017. Анкара продлевает максимальный срок безвизового пребывания россиян в Турции с 60 до 90 дней. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на министра иностранных дел страны Мевлюта Чавушоглу.



«Россияне смогут теперь находиться в Турции без визы 90 дней»,— цитирует его газета Daily Sabah.



Напомним, в марте М. Чавушоглу заявил, что Турция начнет предметное обсуждение с Россией перехода на взаимные поездки граждан по внутренним удостоверениям личности, без загранпаспортов. Министр отметил, что в аэропортах устанавливаются устройства для проверки таких документов.

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