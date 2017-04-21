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Свердловские метеорологи прогнозируют подтопление четырех низководных мостов на Туре
21 апрель 2017 (17:52)
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2017. В ближайшие дни из-за половодья на реке Туре подтопит три низководных моста в Слободо-Туринском МР и еще один в Туринском ГО. Об этом сообщает пресс-служба Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По данным ведомства, в настоящее время в Свердловской области уже подтоплено восемь мостов через Туру, Тагил, Ницу, Нейву.
С начала половодья уровень воды в Сосьве, Туре и Тавде вырос на 1,5-3,7 м., в Нице в районе Ирбита — 4,7 м., затоплены участки поймы. В ближайшие дни метеорологи прогнозируют пик половодья Ницы в среднем течении.
В других реках половодье развивается неинтенсивно, были отмечены и спады, и подъемы уровней воды, сообщают в управлении. Уровень воды в них будет зависеть от температурного режима.
По данным ведомства, в настоящее время в Свердловской области уже подтоплено восемь мостов через Туру, Тагил, Ницу, Нейву.
С начала половодья уровень воды в Сосьве, Туре и Тавде вырос на 1,5-3,7 м., в Нице в районе Ирбита — 4,7 м., затоплены участки поймы. В ближайшие дни метеорологи прогнозируют пик половодья Ницы в среднем течении.
В других реках половодье развивается неинтенсивно, были отмечены и спады, и подъемы уровней воды, сообщают в управлении. Уровень воды в них будет зависеть от температурного режима.
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