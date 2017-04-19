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RAEX: Развитию рынка кредитования МСБ мешает дефицит качественных заемщиков

УрБК, Москва, 19.04.2017. Большая часть российских банкиров считает, что дефицит качественных заемщиков остается одним из главных вызовов для развития рынка кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ). Об этом сообщает рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»).



Кроме того, 23% топ-менеджеров отмечают, что наращивание кредитного портфеля затрудняется в связи с растущим давлением на капитал, обусловленным высокими требованиями по резервированию кредитов МСБ. Слабый спрос на банковские заимствования со стороны МСБ рассматривают в качестве факторов, сдерживающих развитие рынка в 2017 году, 19% опрошенных. Еще 4% банкиров не видят серьезных вызовов для рынка кредитования МСБ.



По мнению большинства банкиров, размер портфеля кредитов МСБ по итогам 2017 года вырастет на 3-7%. Эту точку зрения разделяют 63% респондентов. Около трети опрошенных (29%) не ожидают значительного изменения величины кредитного портфеля. Годом ранее такого прогноза придерживались 74% банкиров. Только 8% респондентов настроены негативно и прогнозируют сокращение размера портфеля МСБ по итогам 2017 года на 3-7%.



Снижение уровня просроченной задолженности в сегменте МСБ прогнозируют 52% топ-менеджеров. Более трети (37%) банкиров считают, что доля просрочки по кредитам МСБ не изменится значительно. 11% респондентов настроены консервативно и ожидают рост доли просроченной задолженности в портфеле на 1-2 п.п. При этом никто из опрошенных не проголосовал за крайне позитивный или негативный сценарии.



96% банкиров не ожидают роста процентных ставок по кредитам МСБ по итогам 2017 года. Мнения респондентов относительно динамики процентных ставок по кредитам МСБ в 2017 году разделились: 44% опрошенных считают, что процентные ставки останутся на уровне конца 2016 года, 48% ожидают снижения на 1-2 п.п. Негативно настроены лишь 4% топ-менеджеров, которые прогнозируют увеличение процентных ставок по кредитам МСБ в пределах 2 п.п. Годом ранее роста стоимости заимствований для субъектов МСБ ожидали 9% респондентов.

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