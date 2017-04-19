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Volkswagen отзывает из России более 2,3 тыс. автомобилей Audi Q5

УрБК, Москва, 19.04.2017. Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве из России 2,34 тыс. транспортных средств марки Audi Q5. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2010 по 2017 год.



Причиной отзыва автомобилей Audi Q5 является неправильная работа водоотвода в области панорамного сдвижного люка, из-за чего вода может попасть в потолочную обивку. При достаточно большом количестве влаги это может привести к промоканию пенополимерного материала, который прилегает к газогенератору верхней подушки безопасности. Вследствие чего возможна коррозия на газогенераторе.



Транспортные средства Audi Q5 будут проверяться на предмет попадания воды в области панорамного люка и отсутствия засоров водостока панорамного сдвижного люка. Затем будет обследоваться поверхность аккумулятора давления верхней подушки безопасности на предмет коррозии, а также будет наноситься восковой консервант на аккумулятор давления. При наличии прогрессирующей коррозии будет произведена замена верхней подушки безопасности.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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