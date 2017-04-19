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Volkswagen отзывает из России более 2,3 тыс. автомобилей Audi Q5

19 апрель 2017 (16:37)

УрБК, Москва, 19.04.2017. Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве из России 2,34 тыс. транспортных средств марки Audi Q5. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2010 по 2017 год.

Причиной отзыва автомобилей Audi Q5 является неправильная работа водоотвода в области панорамного сдвижного люка, из-за чего вода может попасть в потолочную обивку. При достаточно большом количестве влаги это может привести к промоканию пенополимерного материала, который прилегает к газогенератору верхней подушки безопасности. Вследствие чего возможна коррозия на газогенераторе.

Транспортные средства Audi Q5 будут проверяться на предмет попадания воды в области панорамного люка и отсутствия засоров водостока панорамного сдвижного люка. Затем будет обследоваться поверхность аккумулятора давления верхней подушки безопасности на предмет коррозии, а также будет наноситься восковой консервант на аккумулятор давления. При наличии прогрессирующей коррозии будет произведена замена верхней подушки безопасности.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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