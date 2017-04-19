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Официальный курс доллара США вырос на 19 коп., евро — на 65 коп.
19 апрель 2017 (15:10)
УрБК, Москва, 19.04.2017. Банк России установил официальные курсы валют на 20 апреля. Курс долл. США увеличился на 19,6 коп. до 56,17 руб. Курс евро вырос на 65,25 коп., составив 60,26 руб.
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