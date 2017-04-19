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В Свердловской области началось массовое вскрытие рек ото льда

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2017. В отдельных районах Свердловской области началось массовое вскрытие рек ото льда. Об этом сообщает пресс-служба Уральского гидрометцентра.



Произошло вскрытие Тавды, рек бассейнов Туры, Ницы, Сосьвы ниже р. п. Сосьвы, участков Чусовой, Уфы. В нижнем течении реки Тагил кратковременно образовывался затор.



Наиболее значительные подъемы уровня воды зафиксированы в Тавде, среднем течении Сосьвы и ее отдельных притоках, нижнем течении Ницы, Туры (20-35 см за сутки), в Сосьве ниже р.п. Сосьвы, Нице в районе г. Ирбита, Реже, Нейве, притоках Туры (на 40-70 см за сутки).



В Тавде в районе с. Таборы за прошедшие сутки уровень воды повысился на 1 м., лед начал таять на реке раньше многолетней нормы на 6-7 дней из-за высоких температур в марте.



Ведомство прогнозирует в ближайшее время подтопление пойменных участков Ницы в среднем течении и ее отдельных притоков.

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