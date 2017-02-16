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В Екатеринбурге коммунальные службы устраняют последствия затопления улицы Малышева

16 февраль 2017 (12:33)

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2017. Коммунальные службы Екатеринбурга осуществляют устранение аварии на водоводе в районе перекрестка улиц Малышева и Восточной. Об этом сообщили УрБК в пресс-службе МУП «Водоканал».

«Заявка об утечке поступила сегодня ночью. Бригада отключила водовод диаметром 1 тыс. мм, затем на месте продолжили работу службы благоустройства. Они устранили последствия утечки на перекрестке, сегодня продолжают ликвидировать образовавшуюся наледь. Одновременно специалисты ищут место утечки», — рассказали в пресс-службе.

При этом в МУП «Водоканал» отметили, что движение транспорта по улицам Малышева и Восточной осуществляется в штатном режиме, отключение жилых домов и объектов инфраструктуры для устранения аварии не потребовалось.

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