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По требованию УФАС администрация Екатеринбурга внесла изменения в устав Службы городских кладбищ

13 февраль 2017 (15:18)

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2017. Администрация Екатеринбурга исполнила предупреждение свердловского УФАС относительно МКУ «Служба городских кладбищ». Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Специалисты УФАС выявили, что в уставе МКУ «Служба городских кладбищ», наделенного полномочиями специализированной службы, пункт №14 предусматривает право осуществлять иную сверх гарантированного перечня услуг по погребению хозяйственную деятельность по захоронению. Устав был утвержден администрацией Екатеринбурга.

В связи с наличием в действиях горадминистрации признаков нарушения части 3 статьи 15 федерального закона «О защите конкуренции», выразившегося в утверждении данного устава, Свердловское УФАС России выдало администрации уральской столицы предупреждение о необходимости прекращения указанных действий.

Администрация города внесла необходимые изменения в устав МКУ «Служба городских кладбищ».

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