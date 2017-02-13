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По требованию УФАС администрация Екатеринбурга внесла изменения в устав Службы городских кладбищ
13 февраль 2017 (15:18)
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2017. Администрация Екатеринбурга исполнила предупреждение свердловского УФАС относительно МКУ «Служба городских кладбищ». Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Специалисты УФАС выявили, что в уставе МКУ «Служба городских кладбищ», наделенного полномочиями специализированной службы, пункт №14 предусматривает право осуществлять иную сверх гарантированного перечня услуг по погребению хозяйственную деятельность по захоронению. Устав был утвержден администрацией Екатеринбурга.
В связи с наличием в действиях горадминистрации признаков нарушения части 3 статьи 15 федерального закона «О защите конкуренции», выразившегося в утверждении данного устава, Свердловское УФАС России выдало администрации уральской столицы предупреждение о необходимости прекращения указанных действий.
Администрация города внесла необходимые изменения в устав МКУ «Служба городских кладбищ».
Специалисты УФАС выявили, что в уставе МКУ «Служба городских кладбищ», наделенного полномочиями специализированной службы, пункт №14 предусматривает право осуществлять иную сверх гарантированного перечня услуг по погребению хозяйственную деятельность по захоронению. Устав был утвержден администрацией Екатеринбурга.
В связи с наличием в действиях горадминистрации признаков нарушения части 3 статьи 15 федерального закона «О защите конкуренции», выразившегося в утверждении данного устава, Свердловское УФАС России выдало администрации уральской столицы предупреждение о необходимости прекращения указанных действий.
Администрация города внесла необходимые изменения в устав МКУ «Служба городских кладбищ».
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