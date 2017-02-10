Новости дня

В Екатеринбурге закроют проезд на участке улицы Горького

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2017. В Екатеринбурге ООО «УралСтройМонтаж» закроет движение транспорта по улице Горького на участке от дома №55 до дома №63. Об этом сообщается на официальном сайте горадминистрации.



Ограничения, связанные со строительством сетей водоснабжения и водоотведения, продлятся с 11 по 19 февраля.



Специалисты направят движение транспорта по улицам Карла Маркса, Гоголя, Малышева, Розы Люксембург, Куйбышева.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: