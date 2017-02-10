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В Екатеринбурге закроют проезд на участке улицы Горького

10 февраль 2017 (13:55)

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2017. В Екатеринбурге ООО «УралСтройМонтаж» закроет движение транспорта по улице Горького на участке от дома №55 до дома №63. Об этом сообщается на официальном сайте горадминистрации.

Ограничения, связанные со строительством сетей водоснабжения и водоотведения, продлятся с 11 по 19 февраля.

Специалисты направят движение транспорта по улицам Карла Маркса, Гоголя, Малышева, Розы Люксембург, Куйбышева.

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