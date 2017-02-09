Экологический вклад

ЕВРАЗ по итогам 2016 года выделил 1,2 млрд руб. на организацию более 40 природоохранных мероприятий в Свердловской области. Средства были направлены на предприятия горно-металлургического холдинга, расположенные в Нижнем Тагиле (НТМК) и Качканаре (КГОК).«В 2016 ЕВРАЗ НТМК провел большую работу по улучшению экологических показателей коксохимического производства (КХП), заменил часть оборудования третьего коксового цеха. К концу 2017 года благодаря модернизации установки сухого тушения кокса цех планирует снизить выбросы в окружающую среду на 20%; этот проект вошел в план основных событий в рамках Года экологии в Российской Федерации. Еще одно важное мероприятие КХП — отказ от устаревшего оборудования и ввод в эксплуатацию новых герметичных установок налива сырого бензола. Это позволило сократить выбросы сырого бензола в атмосферу на 5 тонн в год», — рассказали в региональном центре корпоративных отношений «Урал» холдинга ЕВРАЗ.Над снижением выбросов также работал конвертерный цех. Современная аспирационная система на установке печь-ковш № 2 дала возможность увеличить эффективность очистки отходящих газов в четыре раза.Стоит отметить, что ЕВРАЗ уже долгое время ведет планомерную работу по снижению нагрузки на окружающую среду. Выбросы углекислого газа за 2015 год снизились на 6% по сравнению с уровнем 2014 года, в том числе благодаря использованию технологии вдувания пылеугольного топлива в доменные печи, внедренной на ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ НТМК. За три последних года выбросы парниковых газов снизились на 16%, при этом прямые выбросы сократились на 14%, косвенные (связанные с закупкой энергоресурсов) — на 23%.«В числе основных природоохранных мероприятий ЕВРАЗ КГОКа — замена устаревшего оборудования системы аспирации фабрики окускования. Новое более эффективное оборудование позволило снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Также на комбинате выполнена ревизия очистных сооружений Западного карьера и работы, направленные на укрепление существующих дамб хвостохранилища. В летний период ЕВРАЗ КГОК проводил мероприятия по пылеподавлению в карьерах и на хвостохранилище», — сообщили в ЕВРАЗе.Напомним, в июне прошлого года Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК, входит в состав ЕВРАЗа) подписал соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии РФ и федеральной службой по надзору в сфере природопользования о взаимодействии в области экологии.Документ подписали министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артем Сидоров, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Максим Андриасов.Соглашение утверждает перечень экологических мероприятий, которые будут реализованы на ЕВРАЗ НТМК в течение 2017 года, что полностью соответствует указу президента РФ «О проведении в России Года экологии». В рамках соглашения ЕВРАЗ НТМК проведет техническое перевооружение установки сухого тушения кокса (УСТК). Модернизация оборудования позволит заменить природный газ коксовым в доменном производстве и к 2017 году значительно сократить выбросы комбината. Инвестиции ЕВРАЗа в проект превысят 174 млн руб.