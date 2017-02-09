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Свердловский Роспотребнадзор в 2016 году забраковал 20,7% проверенной мясной продукции

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2017. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в 2016 году по итогам лабораторных исследований обнаружило 70 проб мясной продукции и 51 пробу мясных консервов с признаками фальсификации. Удельный вес забракованной мясной продукции остался на уровне 2015 года и составил 20,7%.



Как сообщает пресс-служба ведомства, по сравнению с 2015 годом в 1,5 раза уменьшился удельный вес забракованной мясной продукции по причине несоответствия требованиям нормативных документов по показателям качества, в 2 раза уменьшился удельный вес забракованной продукции по причине нарушений правил маркировки, недолжным образом оформленных сопроводительных документов.



По-прежнему основной причиной забраковки мясной продукции является истекший срок годности (в 17,5% случаев). В основном это касается колбасных изделий. Не соответствующая требованиям продукция изъята из оборота.



Помимо фальсификата в ходе проверок выявлено 2 тыс. 11 нарушений обязательных требований действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательства в сфере защиты прав потребителей.



За нарушения при обороте мясной продукции ведомство вынесло 443 постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 1,7 млн руб.



Всего в 2016 году управлением Роспотребнадзора по Свердловской области было проверено 1 тыс. 264 объекта, занимающихся оборотом мясной продукции: 20 мясоперерабатывающих предприятий, 6 предприятий оптовой торговли, 719 предприятий розничной торговли, 4 продовольственных рынка, 515 предприятий общественного питания.

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