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Госдума во втором чтении проголосовала за бессрочную приватизацию жилья в России
8 февраль 2017 (14:28)
УрБК, Москва, 08.02.2017. Госдума РФ на заседании в среду приняла во втором чтении поправку о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья в России. Об этом сообщает «Интерфакс».
Законопроект исключает из законодательства нормы, которыми предусматривается ограничение срока бесплатной приватизации жилья. По действующему законодательству бесплатная приватизация должна закончиться 1 марта текущего года.
Ранее законопроект предлагал продлить бесплатную приватизацию до 2020 года только для отдельных категорий граждан — для крымчан, для граждан, подлежащих переселению из аварийных домов, для детей-сирот.
После заявления председателя правительства РФ Дмитрия Медведева текст законопроекта был полностью изменен для того, чтобы сделать бесплатную приватизацию бессрочной для всех граждан.
Законопроект исключает из законодательства нормы, которыми предусматривается ограничение срока бесплатной приватизации жилья. По действующему законодательству бесплатная приватизация должна закончиться 1 марта текущего года.
Ранее законопроект предлагал продлить бесплатную приватизацию до 2020 года только для отдельных категорий граждан — для крымчан, для граждан, подлежащих переселению из аварийных домов, для детей-сирот.
После заявления председателя правительства РФ Дмитрия Медведева текст законопроекта был полностью изменен для того, чтобы сделать бесплатную приватизацию бессрочной для всех граждан.
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