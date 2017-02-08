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Госдума во втором чтении проголосовала за бессрочную приватизацию жилья в России

УрБК, Москва, 08.02.2017. Госдума РФ на заседании в среду приняла во втором чтении поправку о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья в России. Об этом сообщает «Интерфакс».



Законопроект исключает из законодательства нормы, которыми предусматривается ограничение срока бесплатной приватизации жилья. По действующему законодательству бесплатная приватизация должна закончиться 1 марта текущего года.



Ранее законопроект предлагал продлить бесплатную приватизацию до 2020 года только для отдельных категорий граждан — для крымчан, для граждан, подлежащих переселению из аварийных домов, для детей-сирот.



После заявления председателя правительства РФ Дмитрия Медведева текст законопроекта был полностью изменен для того, чтобы сделать бесплатную приватизацию бессрочной для всех граждан.

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