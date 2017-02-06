Кризис

Общие долги россиян по итогам 2016 года составили более 5 трлн рублей

Общие долги россиян по итогам 2016 года составили более 5 трлн руб. Средняя сумма задолженности граждан составила 72 тыс. руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).



Просроченные долги и физических, и юридических лиц в прошлом году превысили 9 трлн руб. По сравнению с 2015 годом они выросли почти на 2 трлн руб. (19,8%).



Наибольшая доля исполнительных производств в 2016 году велась в отношении граждан — 88%. Как ни странно, они опередили юрлиц и по сумме долгов (56%). И больше всего денег эти граждане задолжали банкам (44,4%) — по итогам 2016 года, по данным ФССП, сумма задолженности банкам, МФО и всевозможным кредитным кооперативам по исполнительным производствам составила более 2,2 трлн руб.



По количеству просроченных долгов граждан почти 44,8% (31,5 млн) приходится на штрафы ГИБДД. В целом число дел у приставов в 2016 году выросло по сравнению с 2015 на 7,9 млн, из которых 7,5 млн пришлось на штрафы ГИБДД.

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