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ФСК ЕЭС ремонтирует разъединители на подстанциях в Западной Сибири
6 февраль 2017 (10:47)
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2017. Федеральная сетевая компания (ФСК ЕЭС, входит в группу Россети) Единой энергетической системы ремонтирует разъединители 110/220 кВ на подстанциях в Западной Сибири. Об этом сообщает пресс-служба ФСК ЕЭС.
Работа направлена на повышение надежности энергоснабжения потребителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Отремонтирована 21 фаза разъединителей на четырех подстанциях региона. До конца года планируется отремонтировать еще 1 449 фаз разъединителей.
Отметим, что разъединители предназначены для отключения отдельных участков электрических цепей при проведении на них профилактических и ремонтных работ.
Работа направлена на повышение надежности энергоснабжения потребителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Отремонтирована 21 фаза разъединителей на четырех подстанциях региона. До конца года планируется отремонтировать еще 1 449 фаз разъединителей.
Отметим, что разъединители предназначены для отключения отдельных участков электрических цепей при проведении на них профилактических и ремонтных работ.
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