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Еще один «Коксохиммонтаж-Тагил» может быть признан банкротом
1 февраль 2017 (16:23)
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Коксохиммонтаж-Тагил» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 27 января 2017 года. Заявителем по делу выступает ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил», сумма исковых требований составляет 2 млн 259 тыс. руб.
Напомним, ООО «Коксохиммонтаж-Тагил» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2015 году. Предприятие занимается строительством жилых и нежилых зданий. В течение последнего года оно выступает ответчиком в ряде судебных производств, инициированных ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил». Сам истец признан банкротом в конце 2015 года с долгом в 294 млн руб., имущество компании выставлено на торги.
Соответствующий документ поступил в суд 27 января 2017 года. Заявителем по делу выступает ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил», сумма исковых требований составляет 2 млн 259 тыс. руб.
Напомним, ООО «Коксохиммонтаж-Тагил» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2015 году. Предприятие занимается строительством жилых и нежилых зданий. В течение последнего года оно выступает ответчиком в ряде судебных производств, инициированных ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил». Сам истец признан банкротом в конце 2015 года с долгом в 294 млн руб., имущество компании выставлено на торги.
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