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Прокуратура внесла представление муниципальным транспортным предприятиям Екатеринбурга из-за долгов за энергоресурсы
1 февраль 2017 (11:23)
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2017. Прокуратура организовала проверку в связи с введением режима частичного ограничения режима потребления электроэнергии в отношении ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» и ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» в Екатеринбурге из-за задолженности компании «Екатеринбургэнергосбыт».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, установлено, что частичное ограничение режима введено в отношении структурного подразделения ЕМУП «МОАП» — автопарка по адресу ул. Восточная, 5 «а» — в отношении ЕМУП «ТТУ» режим частичного ограничения введен по 17 резервным тяговым подстанциям.
«31 января 2017 года в прокуратуре города проведено совещание с участием заместителя главы администрации Екатеринбурга Владимира Гейко, директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» Ириной Мишиной, представителей ЕМУП «ТТУ» и ЕМУП «МОАП». По итогам совещания между руководством АО «Екатеринбургэнергосбыт», ЕМУП «МОАП» и ЕМУП «ТТУ» достигнуто соглашение о реструктуризации задолженности и согласован график ее погашения», — говорится в сообщении.
30 января 2017 года и 31 января 2017 года ЕМУП «ТТУ» и ЕМУП «МОАП» произвели платежи в счет погашения кредиторской задолженности перед АО «Екатеринбургэнергосбыт» в размере 15 млн руб. и 1,3 млн руб. соответственно.
В настоящее время предприятия продолжают работу в обычном режиме, транспортные услуги населению оказываются.
«Прокуратура внесла представления руководителям муниципальных предприятий ЕМУП «ТТУ» и ЕМУП «МОАП» в связи с наличием кредиторской задолженности за поставленные энергоресурсы. Кроме того, в целях недопущения возможного нарушения прав граждан в связи с частичным ограничением поставки энергоресурса прокуратура объявила предостережение директору АО «Екатеринбургэнергосбыт», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, установлено, что частичное ограничение режима введено в отношении структурного подразделения ЕМУП «МОАП» — автопарка по адресу ул. Восточная, 5 «а» — в отношении ЕМУП «ТТУ» режим частичного ограничения введен по 17 резервным тяговым подстанциям.
«31 января 2017 года в прокуратуре города проведено совещание с участием заместителя главы администрации Екатеринбурга Владимира Гейко, директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» Ириной Мишиной, представителей ЕМУП «ТТУ» и ЕМУП «МОАП». По итогам совещания между руководством АО «Екатеринбургэнергосбыт», ЕМУП «МОАП» и ЕМУП «ТТУ» достигнуто соглашение о реструктуризации задолженности и согласован график ее погашения», — говорится в сообщении.
30 января 2017 года и 31 января 2017 года ЕМУП «ТТУ» и ЕМУП «МОАП» произвели платежи в счет погашения кредиторской задолженности перед АО «Екатеринбургэнергосбыт» в размере 15 млн руб. и 1,3 млн руб. соответственно.
В настоящее время предприятия продолжают работу в обычном режиме, транспортные услуги населению оказываются.
«Прокуратура внесла представления руководителям муниципальных предприятий ЕМУП «ТТУ» и ЕМУП «МОАП» в связи с наличием кредиторской задолженности за поставленные энергоресурсы. Кроме того, в целях недопущения возможного нарушения прав граждан в связи с частичным ограничением поставки энергоресурса прокуратура объявила предостережение директору АО «Екатеринбургэнергосбыт», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
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