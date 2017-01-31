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Продажи Lamborghini в России в 2016 году выросли на 32%
31 январь 2017 (17:04)
УрБК, Москва, 31.01.2017. По итогам 2016 года объем рынка новых автомобилей Lamborghini в России составил 25 экземпляров. Это на 32% больше, чем годом ранее (19 шт.), сообщает «Автостат».
Самой популярной моделью этой люксовой марки является суперкар Huracan стоимостью от 13,5 млн руб. На ее долю приходится три четверти от общего объема, что соответствует 19 реализованным машинам в прошлом году. Оставшиеся 6 единиц пришлись на модель Aventador, цена которой превышает 17 млн руб.
Около 70% автомобилей Lamborghini было продано в Москве и Подмосковье (17 шт.). Еще пять таких машин приобрели жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По одному такому спорткару отправилось в Тольятти, Саратов и Владивосток.
Самой популярной моделью этой люксовой марки является суперкар Huracan стоимостью от 13,5 млн руб. На ее долю приходится три четверти от общего объема, что соответствует 19 реализованным машинам в прошлом году. Оставшиеся 6 единиц пришлись на модель Aventador, цена которой превышает 17 млн руб.
Около 70% автомобилей Lamborghini было продано в Москве и Подмосковье (17 шт.). Еще пять таких машин приобрели жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По одному такому спорткару отправилось в Тольятти, Саратов и Владивосток.
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