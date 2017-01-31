Дайджест
В ДНР заявили о предотвращении теракта
31 январь 2017 (17:03)
Сотрудники министерства государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) предотвратили террористический акт. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Мария Петрова, передает Донецкое агентство новостей.
По словам Петровой, украинские спецслужбы пытались завербовать военнослужащего ДНР Эдуарда Клыпу. В течение полутора лет в Службе безопасности Украины полагали, что он является их завербованным агентом, однако его деятельность контролировалась сотрудниками МГБ.
«Для подрыва склада украинская сторона передала Клыпе взрывное устройство, замаскированное под пластиковый кейс и оснащенное магнитом для дальнейшего размещения на металлической емкости. Переданное Клыпе устройство было изъято и деактивировано», — добавила Петрова.
По словам Петровой, украинские спецслужбы пытались завербовать военнослужащего ДНР Эдуарда Клыпу. В течение полутора лет в Службе безопасности Украины полагали, что он является их завербованным агентом, однако его деятельность контролировалась сотрудниками МГБ.
«Для подрыва склада украинская сторона передала Клыпе взрывное устройство, замаскированное под пластиковый кейс и оснащенное магнитом для дальнейшего размещения на металлической емкости. Переданное Клыпе устройство было изъято и деактивировано», — добавила Петрова.
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