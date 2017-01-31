Дайджест
По факту избиения бригады медиков возбуждено уголовное дело
31 январь 2017 (17:02)
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что полиция возбудила уголовное дело по факту нанесения побоев бригаде скорой помощи. Об этом сообщает ТАСС.
«По результатам проверки отделом дознания УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК России («Побои»). В настоящее время проводится дальнейшее расследование с целью установления всех лиц, причастных к преступлению, определения степени их участия в произошедшем и привлечения к ответственности», — отметила Волк.
По данным МВД, инцидент произошел 29 октября прошлого года на улице Савушкина в Петербурге. Скорая помощь перевозила пациента в стационар, однако не смогла выехать со дворовой территории из-за неправильно припаркованного легкового автомобиля. В результате возникшего конфликта и последующей драки пострадали водитель «скорой» и врач.
«По результатам проверки отделом дознания УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК России («Побои»). В настоящее время проводится дальнейшее расследование с целью установления всех лиц, причастных к преступлению, определения степени их участия в произошедшем и привлечения к ответственности», — отметила Волк.
По данным МВД, инцидент произошел 29 октября прошлого года на улице Савушкина в Петербурге. Скорая помощь перевозила пациента в стационар, однако не смогла выехать со дворовой территории из-за неправильно припаркованного легкового автомобиля. В результате возникшего конфликта и последующей драки пострадали водитель «скорой» и врач.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Туринске возбуждено уголовное дело по факту фиктивной регистрации 14 мигрантов
- В отношении пьяного пассажира, избившего стюарда, возбуждено уголовное дело
- По факту покушения на заместителя директора Гайского ГОКа (УГМК) Вячеслава Лапина возбуждено уголовное дело
- По факту взрыва на территории бывшего Режевского химического завода возбуждено уголовное дело
- По факту несчастного случая на шахте «Красная шапочка» ОК РУСАЛ возбуждено уголовное дело
Loading...