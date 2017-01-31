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По факту избиения бригады медиков возбуждено уголовное дело

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что полиция возбудила уголовное дело по факту нанесения побоев бригаде скорой помощи. Об этом сообщает ТАСС.



«По результатам проверки отделом дознания УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК России («Побои»). В настоящее время проводится дальнейшее расследование с целью установления всех лиц, причастных к преступлению, определения степени их участия в произошедшем и привлечения к ответственности», — отметила Волк.



По данным МВД, инцидент произошел 29 октября прошлого года на улице Савушкина в Петербурге. Скорая помощь перевозила пациента в стационар, однако не смогла выехать со дворовой территории из-за неправильно припаркованного легкового автомобиля. В результате возникшего конфликта и последующей драки пострадали водитель «скорой» и врач.

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