Кризис
70 МФО на Урале добровольно отказались от статуса микрофинансовой организации
31 январь 2017 (15:10)
В 2016 году порядка 70 микрофинансовых организаций на Урале добровольно отказались от статуса МФО, и 134 компании были исключены из госреестра. Об этом рассказала заместитель начальника Уральского главного управления ЦБ РФ Светлана Фурдуй во время пресс-конференции в Екатеринбурге.
«Несмотря на сокращение числа МФО, за 9 месяцев 2016 года данные организации выдали более 7 млрд руб., что на 10% больше показателя 2015 года», — рассказала С. Фурдуй.
По ее словам, основная доля заемщиков (70%) — физические лица.
«Наибольшим спросом у населения пользуются займы «до зарплат» — около 3,5 млрд руб. На втором месте по объему портфеля находятся индивидуальные предприниматели — 1,1 млрд руб., на третьем — юридические лица (900 млн руб.)», — рассказала представитель регулятора.
«Несмотря на сокращение числа МФО, за 9 месяцев 2016 года данные организации выдали более 7 млрд руб., что на 10% больше показателя 2015 года», — рассказала С. Фурдуй.
По ее словам, основная доля заемщиков (70%) — физические лица.
«Наибольшим спросом у населения пользуются займы «до зарплат» — около 3,5 млрд руб. На втором месте по объему портфеля находятся индивидуальные предприниматели — 1,1 млрд руб., на третьем — юридические лица (900 млн руб.)», — рассказала представитель регулятора.
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