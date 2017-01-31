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УБРиР открыл в Санкт-Петербурге еще один офис

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) открыл в Санкт-Петербурге еще одно отделение по работе с физическими лицами. Дополнительный офис «Комендантский» располагается по адресу улица Ильюшина, дом 1, корпус 1.



Как сообщает пресс-служба УБРиР, время работы: по будням — с 09.30 до 20.00, в субботу — с 11.00 до 17.00, в воскресенье — выходной.



В офисе «Комендантский» клиенты-физические лица смогут открывать вклады, оформлять кредиты, дебетовые или кредитные карты, совершать банковские переводы, открывать и вести текущие счета.



Отделение представляет собой формат стрит-ритейла. Это мини-офис, в котором отсутствует касса, а банковские операции производятся через банкомат или терминал оплаты.



По словам руководителя филиала «Санкт-Петербургский» УБРиР Александра Казанского, подобный формат офиса успел себя зарекомендовать.



«Мы видим востребованность такого рода отделений у клиентов. Новый офис, как и предыдущий, располагается в спальном районе города недалеко от метро. Таким образом, мы хотим повысить узнаваемость бренда и расширить географию», — приводятся его слова в сообщении.



Также А. Казанский добавляет, что большой плюс мини-офисов — мобильность, так как на их открытие тратится значительно меньше времени, чем на открытие стандартной точки продаж.



До конца 2017 года УБРиР планирует открыть в Санкт-Петербурге еще два офиса: возле станции метро Озерки и на Среднеохтинском проспекте.

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