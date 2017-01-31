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МУГИСО в 2016 году демонтировало в Екатеринбурге более 2 тыс. рекламных конструкций

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2017. Департамент рекламы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) за 2016 год выдал в отношении незаконных рекламных конструкций в Екатеринбурге более 1 тыс. 700 предписаний о демонтаже, убрано более 2 тыс. конструкций.



Как сообщает пресс-служба МУГИСО, на стадии подготовки документация о демонтаже находятся 1 тыс. 200 незаконных рекламных носителей.



В сфере наружной рекламы, установленной вдоль отводов федеральных, региональных и муниципальных трасс, на сегодняшний день выдано более 800 предписаний о демонтаже, уничтожено более 300 незаконных конструкций.



В отношении объектов культурного наследия выдано 144 предписания, 69 из которых исполнено, конструкции добровольно демонтированы собственниками.



За 2016 год также подано более 40 исковых заявлений, большая часть требований по которым удовлетворена судом в полном объеме.



Кроме того, в 2016 году Фондом имущества Свердловской области по заданию МУГИСО были проведены аукционы по 8 лотам, включающим в себя рекламные конструкции разных форматов. Сумма, подлежащая зачислению в бюджет Свердловской области по результатам проведенных торгов на право заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 2016 году, составляет 255 млн 106 тыс. 469 руб.



Вместе с тем, в МУГИСО продолжается разработка схем размещения рекламных конструкций. На данный момент министерством утверждено 8 схем: на территории Екатеринбурга; на подъезде к Екатеринбургу; на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД); по дорогам Пермь — Екатеринбург, Москва— Челябинск, Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, Екатеринбург — аэропорт Кольцово и двум региональным дорогам в Туринском округе.



Напомним, полномочия в сфере наружной рекламы, установленной вдоль отводов федеральных, региональных и муниципальных, трасс Министерство по управлению госимуществом Свердловской области осуществляет с 1 января 2016 года, полномочия в сфере наружной рекламы на территории Екатеринбурга перешли на уровень региона в феврале 2016 года.

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