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В Иркутской области в пожаре сгорели 4 человека

В результате пожара в Иркутской области сгорели четыре человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.



Пожар произошел на улице Батурки в поселке Усть-Ордынский. Предположительно, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания электропроводки.



По оперативным данным, пожар начался с веранды, поэтому огонь перекрыл выход людям, находящимся внутри.



Случайным очевидцам, проезжавшим мимо на автомобиле, удалось вынести из огня двух детей — девушку 16 лет и семимесячную девочку. Один из мужчин залез внутрь через разбитое окно, взял ребенка и вернулся обратно. Вслед за этим из горящего дома он вытащил женщину и девочку-подростка. Однако мать закричала, что внутри остались еще дети, и кинулась обратно в окно. После этого произошло обрушение кровли.

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