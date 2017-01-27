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Трамп готовится отменить антироссийские санкции

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила документ о снятии введенных против России ограничительных мер. Об этом поздно вечером в четверг, 26 января, в Twitter написал сотрудник Атлантического совета Фабрис Потье.



«Источники в Вашингтоне сообщили, что у администрации Трампа готов исполнительный приказ об отмене санкций в отношении России. Президент США поговорит с [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель, а затем с [российским коллегой Владимиром] Путиным в субботу», — отметил Потье.



По его словам, если данная информация подтвердится, то это станет «самым большим разочарованием за те годы, в течение которых Запад предпринимал усилия для того, чтобы остановить реваншистские шаги России».

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