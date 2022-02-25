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Вчера, 14:25

Бизнесмен Дмитрий Пумпянский и его жена выиграли иск по отмене санкций ЕС

УрБК, Москва, 26.06.2024. Российский бизнесмен Дмитрий Пумпянский и его жена Галина выиграли отдельные иски против Совета ЕС по делу об отмене введенных против них санкций Евросоюза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Европейский суд общей юрисдикции.

«Иск господина Дмитрия Пумпянского и госпожи Галины Пумпянской к Совету ЕС удовлетворен в полном объеме. Суд постановил отменить в их отношении решения от 2022 года по внесению их в черный список и от 2023 года по продлению в их отношении запретительных мер», — говорится в сообщении суда.

Кроме того, суд обязал Совет ЕС оплатить судебные издержки сторон.

Дмитрий Пумпянский является экс-владельцем Трубной металлургической компании. Ранее суд ЕС снял санкции с их сына Александра Пумпянского, который также занимал посты в компаниях «Синара» и ТМК.
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