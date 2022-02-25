Бизнесмен Дмитрий Пумпянский и его жена выиграли иск по отмене санкций ЕС

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2022. Владельца Трубной Металлургической Компании (ТМК), Группы Синара и ЧТПЗ Дмитрия ...16.06.2016 Председателем совета директоров ТМК вновь избран Дмитрий Пумпянский
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2016. В Трубной Металлургической Компании (ТМК) 14 июня 2016 года состоялось заседание совета ...17.07.2015 Дмитрий Медведев включил Дмитрия Пумпянского в состав правительственной комиссии по транспорту
УрБК, Москва, 17.07.2015. Председатель совета директоров Трубной Металлургической Компании и Группы Синара Дмитрий ...26.06.2013 Дмитрий Пумпянский переизбран председателем совета директоров Трубной металлургической компании
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2013. Дмитрий Пумпянский переизбран председателем совета директоров ОАО «Трубная ...18.10.2012 Глава ОАО «ТМК» Дмитрий Пумпянский прочитал открытую лекцию студентам УрФУ
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2012. В Уральском федеральном университете им. Б.Н. Ельцина прошла открытая лекция ...