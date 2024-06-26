Евросоюз продлил санкции в отношении свердловчанина Дмитрия Пумпянского

Совет Европейского Союза принял решение о продлении персональных санкций в отношении бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского и его сына Александра на период до 15 марта 2026 года. Соответствующее постановление опубликовано 15 сентября.



В документе отмечается, что Дмитрий Пумпянский де-факто сохраняет контроль над ТМК и группой «Синара». Также указывается, что за последние два года его финансовое состояние значительно увеличилось, что противоречит его заявлениям о прекращении участия в оперативном управлении указанными компаниями.



Санкционные меры против Дмитрия Пумпянского были впервые введены в марте 2022 года в период его пребывания на руководящих должностях в ТМК и группе «Синара». Впоследствии он покинул эти посты и вышел из состава бенефициаров.



Решение Совета Европейского Союза о продлении санкций было принято 15 сентября, несмотря на вердикт Суда общей юрисдикции ЕС от 10 сентября, который предписывал снять ограничения с Пумпянского. Постановление суда временно отменило запрет на въезд на территорию Европейского Союза и разморозку активов, однако данное решение было отменено новым постановлением европейских органов.