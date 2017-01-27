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Россия и Турция нанесли совместный авиаудар под Алеппо
27 январь 2017 (17:05)
Российская авиагруппа в Сирии и самолеты ВВС Турции провели совместную воздушную операцию против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщается в пресс-релизе Минобороны, передает портал «Лента.ру».
«К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, от российских ВКС привлекались фронтовые бомбардировщики Су-24М и истребители Су-35С, из состава ВВС Турции — многоцелевые истребители F-16 и F-4», — отмечается в сообщении.
18 января стало известно, что ВКС России и самолеты ВВС Турции нанесли совместный удар по боевикам ИГ в районе города Эль-Баб. Объекты, по которым наносятся авиаудары, заранее согласованы по линии Генштабов обеих стран и командования авиационных группировок. За двое суток до операции велась доразведка целей с использованием беспилотников и спутников.
«К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, от российских ВКС привлекались фронтовые бомбардировщики Су-24М и истребители Су-35С, из состава ВВС Турции — многоцелевые истребители F-16 и F-4», — отмечается в сообщении.
18 января стало известно, что ВКС России и самолеты ВВС Турции нанесли совместный удар по боевикам ИГ в районе города Эль-Баб. Объекты, по которым наносятся авиаудары, заранее согласованы по линии Генштабов обеих стран и командования авиационных группировок. За двое суток до операции велась доразведка целей с использованием беспилотников и спутников.
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