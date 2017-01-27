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В России по итогам 2016 года онлайн-аудитория интернета впервые не показала роста
27 январь 2017 (12:13)
УрБК, Москва, 27.01.2017. Совокупная аудитория интернета в России по итогам 2016 года в первый раз за всю историю наблюдений не показала роста. Уровень проникновения остался на том же уровне, что и в 2015 году — 70,4% взрослого населения, то есть около 84 млн человек, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные GfK.
До сих пор аудитория каждый год значительно увеличивалась. В частности, динамичный рост в конце 2014 года и в 2015 году был вызван, среди прочего, ажиотажным спросом на технику: потребители стремились реализовать дешевеющие рубли и купить цифровые устройства по старым ценам.
При этом аудитория перетекает на мобильные устройства. Количество пользователей мобильного интернета выросло в 2016 году на 6 млн человек — с 37,2% в 2015 году до 42,1%. А вот с планшетов интернетом стали пользоваться даже реже: 19% в 2016 году против 19,2% в 2015 году.
Аудитория растет исключительно за счет мобильного интернета уже два года подряд, добавляет глава аналитического отдела Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. По некоторым оценкам, уже почти половина трафика в рунете приходит именно с мобильных устройств, поэтому все более важной становится адаптация интернет-ресурсов, говорит эксперт.
«Значительная часть пользовательских практик не адаптируется для мобильных устройств — в особенности то, что касается работы и образования», — считает он.
До сих пор аудитория каждый год значительно увеличивалась. В частности, динамичный рост в конце 2014 года и в 2015 году был вызван, среди прочего, ажиотажным спросом на технику: потребители стремились реализовать дешевеющие рубли и купить цифровые устройства по старым ценам.
При этом аудитория перетекает на мобильные устройства. Количество пользователей мобильного интернета выросло в 2016 году на 6 млн человек — с 37,2% в 2015 году до 42,1%. А вот с планшетов интернетом стали пользоваться даже реже: 19% в 2016 году против 19,2% в 2015 году.
Аудитория растет исключительно за счет мобильного интернета уже два года подряд, добавляет глава аналитического отдела Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. По некоторым оценкам, уже почти половина трафика в рунете приходит именно с мобильных устройств, поэтому все более важной становится адаптация интернет-ресурсов, говорит эксперт.
«Значительная часть пользовательских практик не адаптируется для мобильных устройств — в особенности то, что касается работы и образования», — считает он.
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