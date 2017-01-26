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Samsung снизит цены в России на 5-10%

УрБК, Москва, 26.01.2017. Глава российского подразделения Samsung Mobile Аркадий Граф заявил о снижении цен на свою продукцию, продаваемую в России, в первом квартале 2017 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Интерфакс».



«Да, компания регулярно корректирует стоимость устройств. В основном это связано с представлением на рынке новых моделей — в частности, ближайшая корректировка ожидается в первом квартале. Порядок будет такой же, как у конкурентов, — 5-10%», — приводятся в сообщении слова А. Графа.



Ранее в России подешевели гаджеты Apple. Производитель снизил цены на всю линейку своей продукции в среднем на 5-10%.

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