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Россия отказалась проводить соревнования по синхронному плаванию
26 январь 2017 (16:40)
Россия отказалась от проведения этапа Мировой серии-2017 по синхронному плаванию. Об этом рассказал президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко, передает «Р-Спорт».
«Мы решили отказаться от проведения этапа у себя, это ни в коем случае не связано ни с какими историями по снятию международных стартов в России из-за рекомендаций МОК. Мы сделали это из стратегических соображений, переговорив с нашими тренерами, и прежде всего потому, что не сможем выставить сильнейший состав команды на домашние соревнования», — заявил Власенко.
Этап планировалось провести в России в конце мая, предполагалось, что его примет Казань.
«Мы решили отказаться от проведения этапа у себя, это ни в коем случае не связано ни с какими историями по снятию международных стартов в России из-за рекомендаций МОК. Мы сделали это из стратегических соображений, переговорив с нашими тренерами, и прежде всего потому, что не сможем выставить сильнейший состав команды на домашние соревнования», — заявил Власенко.
Этап планировалось провести в России в конце мая, предполагалось, что его примет Казань.
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