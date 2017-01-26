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В Свердловской области за 2016 год поголовье крупного рогатого скота снизилось на 2,6%

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2017. В Свердловской области в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота в декабре 2016 года составило 254,9 тыс. голов, что на 2,6% меньше, чем в аналогичный период 2015 года. Об этом сообщает Свердловскстат.



В том числе поголовье коров за год сократилось на 3,2 тыс. голов или 2,7% и составило 113,8 тыс. голов.



В то же время количество свиней сократилось на 2% — до 327,6 тыс. голов, овец и коз — на 3,3%, до 58,5 тыс. голов. Положительную динамику показала только птица: за год ее поголовье выросло на 3,6% — до 14,3 млн голов.



При этом в регионе производство молока выросло на 3,4%, яиц — на 1,4%, скота и птицы на убой (в живом весе) — на 0,1%.

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