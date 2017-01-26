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В Верх-Исетском районе Екатеринбурга появились две новые улицы

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2017. Две новые улицы появились в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Об этом сообщается на официальном портале горадминистрации.



Первая, расположенная в поселке Медном, получила название Дегтярская. Она проходит между Электростилочной и Медной, переходя в Луговую.



Вторая улица находится в бывшем поселке Гора Хрустальная и ранее носила название Кварцевая. В связи со включением поселения в состав Екатеринбурга и наличием в городе одноименной улицы (в Чкаловском районе), отныне она будет называться Горнохрустальная.

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