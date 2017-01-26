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Дочерняя структура АО «Электроуралмонтаж» задержала зарплату более 300 сотрудникам
26 январь 2017 (14:24)
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2017. ЗАО «Монтажное управление № 3» (дочерняя структура АО «Электроуралмонтаж», которая входит в состав группы компаний «Юнако») задолжало 306 сотрудникам 10,5 млн руб. за октябрь 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
В отношении директора компании возбуждено дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». В настоящее время долг по зарплате погашен. Работникам начислены и выплачены проценты, предусмотренные трудовым законодательством за задержку.
АО «Электроуралмонтаж» зарегистрировано в Екатеринбурге. Предприятие специализируется на электромонтаже электростанций и подстанций.
В отношении директора компании возбуждено дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». В настоящее время долг по зарплате погашен. Работникам начислены и выплачены проценты, предусмотренные трудовым законодательством за задержку.
АО «Электроуралмонтаж» зарегистрировано в Екатеринбурге. Предприятие специализируется на электромонтаже электростанций и подстанций.
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