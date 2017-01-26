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Вкладчики Татфондбанка получили 92% страховых выплат

УрБК, Москва, 26.01.2017. По состоянию на 23 января 2017 года, 142,6 тыс. вкладчиков ПАО «Татфондбанк» получили страховые выплаты.



Как сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ), выплаты осуществлены на общую сумму 49,65 млрд руб., или на 92% страховой ответственности АСВ.



Выплата страхового возмещения вкладчикам банка осуществляется через ПАО «Сбербанк», ВТБ 24 (ПАО), АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «АК БАРС» БАНК, действующие от имени Агентства и за его счет в качестве банков-агентов.



Напомним, 15 декабря 2016 года стало известно о решении Банка России ввести временную администрацию в Татфондбанке. Кроме того, Центробанк России на три месяца запретил удовлетворение требований кредиторов банка. Мораторий введен в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в установленные сроки.



АСВ начала производить выплаты возмещения по вкладам с 26 декабря 2016.

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