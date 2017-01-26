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За нарушения при подключении к сетям свердловское УФАС оштрафовало «Газэкс» на 400 тыс. рублей
26 январь 2017 (13:16)
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2017. АО «Газэкс» выполнило постановления свердловского УФАС и перечислило в федеральный бюджет 400 тыс. руб. штрафов. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Поводом к возбуждению дел послужили заявления граждан о нарушении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения. Физические лица направляли в АО «Газэкс» заявки о выдаче технических условий подключения объектов капитального строительства к газораспределительной сети, однако документы не получили.
На основании этого свердловское УФАС России признало АО «Газэкс» виновным по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ, в связи с чем вынесло четыре постановления о назначении штрафов по 100 тыс. руб.
Суды первой и апелляционной инстанции согласились с позицией управления и оставили все четыре постановления без изменения.
Поводом к возбуждению дел послужили заявления граждан о нарушении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения. Физические лица направляли в АО «Газэкс» заявки о выдаче технических условий подключения объектов капитального строительства к газораспределительной сети, однако документы не получили.
На основании этого свердловское УФАС России признало АО «Газэкс» виновным по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ, в связи с чем вынесло четыре постановления о назначении штрафов по 100 тыс. руб.
Суды первой и апелляционной инстанции согласились с позицией управления и оставили все четыре постановления без изменения.
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