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Свердловские налоговики в 2016 году взыскали через суды 3,786 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2017. Арбитражные суды и суды общей юрисдикции в 2016 году рассмотрели 749 дел с участием налоговых органов Свердловской области на общую сумму требований 5,657 млрд руб.



Как сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС, сумма удовлетворенных требований в пользу налоговых органов составила 3,786 млрд руб. Показатели судебно-правовой работы составили 67%.



Из всех судебных тяжб 502 дела проходили по спорам с юридическими лицами на сумму требований 4,627 млрд руб., 23 дела — по спорам с индивидуальными предпринимателями на сумму требований 249 млн руб. Еще 176 дел на общую сумму требований 781 млн руб. было рассмотрено в отношении физических лиц.



За 2016 год арбитражными судами и судами общей юрисдикции также рассмотрено 334 дела по искам налогоплательщиков об оспаривании решений налоговых органов, вынесенных по результатам налогового контроля на общую сумму 2,994 млрд руб. Из них 214 дел — претензии налогоплательщиков по решениям, принятым в результате выездных налоговых проверок, и 120 — по результатам камеральных проверок налоговой отчетности.



В пользу налоговых органов рассмотрено 164 дела на общую сумму свыше 2,146 млрд руб., что составляет 71% от общей суммы рассмотренных требований по результатам контрольной работы.

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