Кризис

Собственники приостанавливают работу ПО «Режникель»

ОАО «Уфалейникель» (входит в ООО «Русникель») снизит объем производства, оставив в работе две из пяти печей. При этом будет приостановлена деятельность ЗАО «ПО «Режникель» (Свердловская область), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение совета директоров предприятия.



По словам представителя компании, эти решения приняты в связи с низким уровнем цен на никель на Лондонской бирже металлов. Он отметил, что в декабре 2015 года котировка никеля на LME упала до минимальных за последние 10 лет значений — 8 тыс. долл. США за 1 т — и оставалась на этом уровне на протяжении I полугодия 2016 года.



«Во II полугодии цена несколько выросла и колебалась на отметках 10-11 тыс. долл. США за 1 т, однако этого роста недостаточно, чтобы судить о восстановлении рынка никеля. После пика мирового финансового кризиса в конце 2008 — начале 2009 годов цена на никель продолжает оставаться на самом низком уровне. При этом минимальная его стоимость, необходимая для обслуживания текущих кредитных обязательств предприятий с погашением в 2024 году, составляет 14,5 тыс. долл. США за 1 т», — пояснил представитель компании.



Он добавил, что на ухудшение финансово-экономического состояния «Уфалейникеля» также повлияли такие факторы, как истощение запасов руды, низкая концентрация никеля в добываемом сырье, которая в совокупности ведет к росту себестоимости готовой продукции; устаревшая технология производства, изношенность основных фондов; постоянно растущие цены на сырье — кокс (в течение последних шести лет цены на никель упали в три раза, а стоимость кокса увеличилась в 1,5–2 раза); дороговизна железнодорожных перевозок руды.



Совет директоров принял решение о созыве 3 марта этого года внеочередного собрания акционеров «Уфалейникеля», участникам которого предстоит рассмотреть вопрос о снижении объемов производства.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: