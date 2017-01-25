Новости дня

На ЕВРАЗ НТМК завершила работу межзаводская школа доменщиков

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2017. На ЕВРАЗ НТМК завершилась межзаводская школа доменщиков: комбинат посетили 20 представителей ведущих металлургических предприятий России. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



В число участников мероприятия вошли сотрудники Новолипецкого и Магнитогорского металлургических комбинатов, компаний «Мечел», «Северсталь», «Тулачермет», а также ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ КГОКа.



Напомним, межзаводская школа проводится по разным производственным направлениям: обмениваются опытом ремонтники, сталеплавильщики, железнодорожники, энергетики и коксохимики.



«В течение двух дней металлурги обменивались производственным опытом, обсуждали общие проблемы металлургической отрасли. Гости побывали на комплексе доменной печи № 5, познакомились с особенностями технологии загрузки печи, побывали на первой в России сконструированной, построенной и действующей установке вдувания пылеугольного топлива в горн доменной печи», — рассказали в пресс-службе.



По итогам производственной экскурсии участники мероприятия подготовили доклады и обсудили специфику технологии выплавки чугуна и качества шихтовых материалов доменной плавки.



Следует отметить, что ЕВРАЗ НТМК стал завершающей площадкой школы. До этого доменщики страны побывали на Магнитогорском и Челябинском комбинатах.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: