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На ЕВРАЗ НТМК завершила работу межзаводская школа доменщиков
25 январь 2017 (15:22)
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2017. На ЕВРАЗ НТМК завершилась межзаводская школа доменщиков: комбинат посетили 20 представителей ведущих металлургических предприятий России. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
В число участников мероприятия вошли сотрудники Новолипецкого и Магнитогорского металлургических комбинатов, компаний «Мечел», «Северсталь», «Тулачермет», а также ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ КГОКа.
Напомним, межзаводская школа проводится по разным производственным направлениям: обмениваются опытом ремонтники, сталеплавильщики, железнодорожники, энергетики и коксохимики.
«В течение двух дней металлурги обменивались производственным опытом, обсуждали общие проблемы металлургической отрасли. Гости побывали на комплексе доменной печи № 5, познакомились с особенностями технологии загрузки печи, побывали на первой в России сконструированной, построенной и действующей установке вдувания пылеугольного топлива в горн доменной печи», — рассказали в пресс-службе.
По итогам производственной экскурсии участники мероприятия подготовили доклады и обсудили специфику технологии выплавки чугуна и качества шихтовых материалов доменной плавки.
Следует отметить, что ЕВРАЗ НТМК стал завершающей площадкой школы. До этого доменщики страны побывали на Магнитогорском и Челябинском комбинатах.
В число участников мероприятия вошли сотрудники Новолипецкого и Магнитогорского металлургических комбинатов, компаний «Мечел», «Северсталь», «Тулачермет», а также ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ КГОКа.
Напомним, межзаводская школа проводится по разным производственным направлениям: обмениваются опытом ремонтники, сталеплавильщики, железнодорожники, энергетики и коксохимики.
«В течение двух дней металлурги обменивались производственным опытом, обсуждали общие проблемы металлургической отрасли. Гости побывали на комплексе доменной печи № 5, познакомились с особенностями технологии загрузки печи, побывали на первой в России сконструированной, построенной и действующей установке вдувания пылеугольного топлива в горн доменной печи», — рассказали в пресс-службе.
По итогам производственной экскурсии участники мероприятия подготовили доклады и обсудили специфику технологии выплавки чугуна и качества шихтовых материалов доменной плавки.
Следует отметить, что ЕВРАЗ НТМК стал завершающей площадкой школы. До этого доменщики страны побывали на Магнитогорском и Челябинском комбинатах.
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