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На начало года задолженность по зарплате в России составила 2,72 млрд рублей

УрБК, Москва, 24.01.2017. Суммарная задолженность по заработной плате в России на 1 января составила 2 млрд 725 млн руб. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на данные Росстата.



Просроченная задолженность по зарплате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 января равнялась 2,72 млрд руб. (99,8% общей суммы задолженности). По сравнению с данными на 1 декабря 2016 года показатель снизился на 1,38 млрд руб. (на 27,6%).



«Объем просроченной задолженности по заработной плате на 1 января 2017 года составил менее 1% месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности», — подчеркивается в сообщении статистического ведомства.

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