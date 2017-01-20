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Выставлено на торги имущество ФГУП «Исток» общей стоимостью свыше 100 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2017. На торги в виде открытого аукциона выставлено имущество признанного банкротом ФГУП Российской академии сельскохозяйственных наук «Исток» общей стоимостью свыше 100 млн руб. Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.



Лотом № 1 предлагается право аренды земельного участка площадью 22 тыс. 593 кв. м., расположенного по адресу: Екатеринбург, поселок Мостовка. Начальная цена — 2 млн 680 тыс. руб.



Лотом № 2 выставлены здания ветсантпропускника (площадь 56,7 кв. м.), свинарника-маточника (площадь 774,8 кв. м.), свинарника откорма (площадь 1 тыс. 26,5 кв. м.), корпуса воспроизводства (площадь 1 тыс. 58,6 кв. м.), а также еще одного здание площадью 791,9 кв. м., расположенные на земельном участке площадью 60 тыс. 884 кв. м. по адресу: Екатеринбург, поселок Исток, улица Овощная, 1, 2 г, 2 д с правом его аренды. Начальная цена лота — 32 млн 920 тыс. руб.



В лот № 3 включены отдельно-стоящие здания площадью 477,7 кв. м., 1 тыс. 611,5 кв. м., 1 тыс. 596,9 кв. м., 700,7 кв. м., а также материальный склад площадью 638 кв. м., расположенные на земельном участке площадью 35 тыс. 551 кв. м. по адресу: Екатеринбург, поселок Исток, улица Механизаторов, 58 с правом его аренды. Начальная цена — 68 млн 520 тыс. руб.



Лотом № 4 предлагается здания санитарной бойни (площадь 99,5 кв. м.) и ветлечебницы (площадь 276,9 кв. м.), расположенные на земельном участке площадью 10 тыс. 18 кв. м. по адресу: Екатеринбург, поселок Исток с правом его аренды. Начальная цена лота — 2 млн 780 тыс. руб.



Лотом № 5 выставлено нежилое здание площадью 64,5 кв. м.) расположенное по адресу: Екатеринбург, поселок Исток, улица Главная, 18. Начальная цена — 700 тыс. руб.



Заявки принимаются с 23 января по 2 марта 2017 года. Аукцион состоится 7 марта 2017 года.

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