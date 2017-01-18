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Глава ГИБДД Екатеринбурга Вячеслав Горев снят с должности и отправлен в Ирбит
18 январь 2017 (16:39)
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2017. Начальник ГИБДД Екатеринбурга, подполковник Вячеслав Горев снят с должности. Информацию об этом УрБК подтвердил официальный представитель ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.
До назначения в уральскую столицу 12 марта 2013 года В. Горев возглавлял Госавтоинспекцию Ирбита. После снятия с должности руководителя ГИБДД Екатеринбурга он отправлен обратно в Ирбит.
Здесь в соответствии с приказом главка от 11 января 2017 года он назначен на должность старшего участкового уполномоченного городской полиции. К исполнению служебных обязанностей в новом качестве В. Горев приступит в марте 2017 года.
«Это не связано ни с какими-то подводными течениями или его плохой работой. Вячеслав Александрович долгое время разрывался между Екатеринбургом и Ирбитом, где проживает его семья. Служебные обязанности были таковы, что дома он практически не появлялся. До бесконечности это продолжаться не могло. В итоге он подал рапорт с просьбой перевести его на эту должность в населенный пункт, где проживают его родные и близкие», — отметил Валерий Горелых.
Временно исполняющим обязанности начальника ГИБДД Екатеринбурга назначен капитан Алексей Суслов, который ранее был заместителем В. Горева.
До назначения в уральскую столицу 12 марта 2013 года В. Горев возглавлял Госавтоинспекцию Ирбита. После снятия с должности руководителя ГИБДД Екатеринбурга он отправлен обратно в Ирбит.
Здесь в соответствии с приказом главка от 11 января 2017 года он назначен на должность старшего участкового уполномоченного городской полиции. К исполнению служебных обязанностей в новом качестве В. Горев приступит в марте 2017 года.
«Это не связано ни с какими-то подводными течениями или его плохой работой. Вячеслав Александрович долгое время разрывался между Екатеринбургом и Ирбитом, где проживает его семья. Служебные обязанности были таковы, что дома он практически не появлялся. До бесконечности это продолжаться не могло. В итоге он подал рапорт с просьбой перевести его на эту должность в населенный пункт, где проживают его родные и близкие», — отметил Валерий Горелых.
Временно исполняющим обязанности начальника ГИБДД Екатеринбурга назначен капитан Алексей Суслов, который ранее был заместителем В. Горева.
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