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В «Форум-групп» не согласились с решением ФАС о нарушении в рекламе дома «Тихвинъ»

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2017. Компания «Форум-групп» не согласна с решением свердловского УФАС о нарушении в рекламе клубного дома «Тихвинъ» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба организации.



«Есть понимание, что уникальность и элитность клубного дома «Тихвинъ» сомнений ни у кого не вызывает. В городском профессиональном сообществе многие его называют флагманским объектом в сегменте клубной недвижимости. В 2013 году клубный дом «Тихвинъ» получил международную премию Luxury Lifestyle Awards Winner 2013 в номинации «Лучший дом класса De luxe». Данная премия привязки к региону не имеет. То есть премия — это оценка международного уровня, а не сравнение объектов только на отдельной территории», — сказано в сообщении.



Рекламные материалы клубного дома в журнале «Стольник» были созданы на основе этой премии.



«Мы считаем, что сегодня преждевременно говорить о нарушении закона о рекламе. УФАС вынес предварительное решение, и это только вопрос трактовки закона о рекламе УФАС. Если окончательный вердикт УФАС будет принят о том, что нарушение есть, будет подана апелляционная жалоба», — отмечает пресс-служба.



Напомним, что свердловское УФАС признало факт нарушения в рекламе клубного дома «Тихвинъ» в Екатеринбурге. Основанием к возбуждению дела послужило заявление физического лица с жалобой на распространение рекламы в журнале (август 2016) с признаками нарушения рекламного законодательства, а именно на рекламу, размещенную на плотной вклейке между страницами 16 и 17, клубного дома «Тихвинъ».



Реклама имеет следующее содержание: «Единственный дом класса LUXURY LIFESTYLE Тихвинъ клубный дом Продажа последних квартир». На оборотной стороне плотной вклейки изображена эмблема международного конкурса LUXURY LIFESTYLE AWARDS WINNER 2013.



Изучив все обстоятельства, ведомство признало рекламу клубного дома «ТихвинЪ»: «Единственный дом класса LUXURY LIFESTYLE», размещенную в журнале, ненадлежащей, поскольку она содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществе рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами без указания конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение.

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