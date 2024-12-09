Кадровые центры ММК получили международную премию Eventiada Awards

УрБК, Магнитогорск, 06.12.2024. Команда атлетов Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») представит ...05.12.2024 Магнитогорский курорт «Притяжение» получил премию Правительства РФ в сфере туризма
УрБК, Магнитогорск, 05.12.2024. Магнитогорский курорт «Притяжение» получил премию Правительства РФ в сфере туризма. Об ...23.09.2024 ММК соберет специалистов-металлургов со всей страны для обмена профессиональным опытом
УрБК, Магнитогорск, 23.09.2024. В течение двух дней на базе Корпоративного центра подготовки кадров (КЦПК) «Персонал» ...22.07.2024 В Магнитогорске на территории городского курорта «Притяжение» открылись кадровые центры
УрБК, Магнитогорск, 22.07.2024. В Магнитогорске на территории городского курорта «Притяжение» в преддверии Дня ...16.02.2022 Аккаунт ММК в TikTok получил премию Digital Communications Awards в номинации «Социальные медиа & Сообщество. TikTok»
УрБК, Магнитогорск, 16.02.2022. Официальная страница Магнитогорского металлургического комбината в социальной сети ...