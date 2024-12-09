Кадровые центры ММК получили международную премию Eventiada Awards

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 09.12.2024. Кадровые центры Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») получили международную премию Eventiada Awards в категории «Реклама и маркетинговые коммуникации». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.В июле 2024 года на базе магнитогорского курорта «Притяжение» был открыт центр профориентации «Юный металлург» и рекрутинговый центр ММК. Для рассказа о работе в металлопромышленной отрасли и большего погружения соискателей в профессиональную среду ММК в центре рекрутинга используются инсталляции и другие мультимедийные технологии. Кроме того, на сенсорных экранах рассказывается история ММК и представлены виды продукции, которые используются в разных сферах. Посетителям показывают все этапы производства. Также потенциальным кандидатам доступны пробные собеседования.Для детей, которые посещают центр «Юный металлург», устраивают кинопоказы. На экранах демонстрируют процесс добычи руды и выплавки металла. Кроме того, детям показывают все этапы производства на интерактивных игровых столах.Премия международного уровня Eventiada Awards проводится в этом году 13-й раз. Она была создана в 2011 году.